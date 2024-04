ARTMS Inc. (ARTMS) freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme durch Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) abgeschlossen ist. Mit dieser Übernahme wird die vertikale Integration der Lieferkette und der Produktion von Telix weiter gestärkt, indem ein höheres Maß an Lieferketten- und regulatorischer Kontrolle über die Produktion von Schlüsselisotopen erreicht wird.

ARTMS wird die hocheffiziente, großtechnische und kosteneffiziente Produktion kommerziell wichtiger medizinischer Isotope für das Telix-Produktportfolio unterstützen, wie z. B. Zirkonium-89 89 Zr), Gallium-68 68 Ga), Technetium-99m 99m Tc) und Kupfer-64 64 Cu), und wird weiterhin mit weiteren radiopharmazeutischen Unternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese kritischen Isotope für Patienten auf Abruf verfügbar sind. Darüber hinaus bietet das ARTMS-Portfolio an fortschrittlichen Zyklotrontechnologien für Telix unmittelbare Anwendungsmöglichkeiten und eine Differenzierung bei der Produktion künftiger kommerziell wichtiger Alpha-emittierender therapeutischer Isotope, einschließlich Actinium-225 (225 Ac) and Astatin-211 211 At).

Die Geschichte von ARTMS hat ihre Wurzeln in einem von der kanadischen Regierung finanzierten Projekt, das sich auf die Produktion von 99m Tc als solides Target konzentrierte. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Projekts wurde die Innovation fortgesetzt und führte zu einer vollständigen Palette von PET-Produkten. 2017 wurde ARTMS Inc. mit Unterstützung und Startkapital von Quark Venture über deren Global Health Sciences Fund (GHS) und den Gründungsinstitutionen TRIUMF, BC Cancer, Lawson Health Research Institute und dem Center for Probe Development gegründet. Im Mai 2020 schloss ARTMS eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. USD ab, an der auch GHS beteiligt war, und nahm Deerfield Management in die ARTMS-Familie auf. In den darauffolgenden Jahren hat ARTMS eine entscheidende Rolle bei der alternativen Produktion von medizinischen Isotopen gespielt, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Produktionskapazitäten der weltweit am häufigsten installierten Zyklotrone lag. Die Zusammenarbeit zwischen dem unvergleichlichen Team von ARTMS, seinen Investoren und Gründungsmitgliedern hat zu einer wirklich differenzierten Organisation geführt.

Solomon Partners Securities LLC fungierte als Finanzberater und Norton Rose Fulbright Canada LLP als Rechtsberater von ARTMS während der Verhandlungen und des Due-Diligence-Prozesses im Zusammenhang mit der Übernahme durch Telix.

Über ARTMS,

ARTMS Inc. mit Sitz in Burnaby, British Columbia, Kanada, ist weltweit führend in der Entwicklung neuartiger Technologien und Produkte, die die qualitativ hochwertige und ertragreiche Produktion der weltweit am häufigsten verwendeten Isotope für die diagnostische Bildgebung ermöglichen. Das Vorzeigeprodukt von ARTMS, das QUANTM Bestrahlungssystem (QISTM ), ermöglicht die dezentrale, kostengünstige Produktion wichtiger medizinischer Isotope wie Gallium-68 (68 Ga), Zirkonium-89 89 Zr), Technetium-99m 99m Tc) und Kupfer-64 64 Cu) in großem Maßstab unter Verwendung von medizinischen Zyklotronen für pharmazeutische Händler und Krankenhäuser, wodurch die Anwender ihre Lieferkette kontrollieren können. ARTMS vermarktet diese preisgekrönten und urheberrechtlich geschützten kanadischen Erfindungen weltweit und könnte die Nuklearmedizinbranche revolutionieren.

Für weitere Informationen über das QUANTM Irradiation System und ARTMS folgen Sie uns bitte auf Twitter/X @ARTMS_Inc/X und LinkedIn und besuchen Sie http://www.artms.ca/

Über Telix Pharmaceuticals Limited

Telix ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika und damit verbundenen medizinischen Geräten konzentriert. Telix hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien, und unterhält internationale Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa (Belgien und Schweiz) und Japan. Telix entwickelt ein Portfolio von Produkten in der klinischen und kommerziellen Phase, die auf einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei seltenen Krankheiten abzielen. Telix ist an der Australian Securities Exchange (ASX: TLX) notiert.

Besuchen Sie www.telixpharma.com um weitere Informationen über Telix zu erhalten, einschließlich Details zum aktuellen Aktienkurs, Ankündigungen an der ASX, Präsentationen für Investoren und Analysten, Pressemitteilungen, Details zu Veranstaltungen und andere Veröffentlichungen, die von Interesse sein könnten. Sie können Telix auch auf X und LinkedIn folgen.

