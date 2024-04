Luzern (ots) -Das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive führt im Jahr 2024 wieder in verschiedenen Schweizer Regionen erlebnisreiche Lager durch (www.kovive.ch/camps).Die Campangebote richten sich an alle Kinder. Der niederschwellige Zugang - etwa mit einkommensabhängigen Teilnehmendenbeiträgen - soll auch finanziell und sozial benachteiligten Familien Ferienangebote ermöglichen.Kinder und Jugendliche sollen Spass haben, neue Freundschaften schliessen sowie Förderung und Bildung erleben. Gleichzeitig sollen mit den Kovive-Camps die Erziehungsberechtigten entlastet werden. Dank Impulsen zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen und dem spielerischen Zugang zu verschiedensten Themenschwerpunkten wie etwa Tier, Natur, Bewegung, Bildung erhalten die Kinder in den Frühlings-, Sommer- und Herbstcamps positive Erfahrungen und stärken dadurch ihre Resilienzfähigkeit.Die Kovive-Camps 2024 sind vielfältig und alle Kinder aus der deutschen Schweiz zwischen 7 und 15 Jahren können daran teilnehmen.Ein kleiner Einblick zu den Erlebnissen:In den Sprach- und Mathecamps erhalten die Kinder im Teamwork spielerische und individuelle Unterstützung für die Schule.Im Ferienlager "Flusspirat*innen" lernen die Kinder wie man ein Floss baut und auf dem Feuer Mahlzeiten zubereitet.Im Lager "Erlebnis Bauernhof" entdecken die Kinder die verantwortungsbewusste Arbeit mit Tieren.Nebenbei werden verschiedene lustige und interessante In- und Outdoor-Aktivitäten durchgeführt.Das Camp-Angebot ermutigt die Kinder, sich selbst zu vertrauen, Selbstbewusstsein aufzubauen, im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Damit wird in den Kovive-Camps ein Raum erschaffen, in dem sich diese Kinder und Jugendliche entfalten und zukunftsrelevante Kompetenzen aufbauen können. Viele Kinder berichten noch lange über neu gewonnene Freundschaften.Die Kovive-Camps stehen allen Kindern aus der Schweiz offen. Die gemeinsame Sprache in den Ferienlagern ist deutsch. Die Beiträge für die Teilnehmenden sind dank Spendengeldern stark reduziert und richten sich nach dem Netto-Jahreseinkommen.Die Ferienlager werden mit professionellen Partnerorganisationen und zahlreichen ehrenamtlichen Mitwirkenden realisiert. Sowohl interessierte Familien als auch interessierte Freiwillige können sich gerne melden!Detaillierte Informationen zu den Frühlings- und Sommercamps und Anmeldungen finden Sie hier:www.kovive.ch/campsPressekontakt:Esther Roth, Schweizer Kinderhilfswerk Kovive,Leiterin Fundraising, Marketing und Kommunikationesther.roth@kovive.ch Tel. 041 249 20 80Original-Content von: Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059487/100918243