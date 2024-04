Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US00847G7051 Agenus Inc. 11.04.2024 US00847G8042 Agenus Inc. 12.04.2024 Tausch 20:1

US34380C1027 Fluent Inc. 11.04.2024 US34380C2017 Fluent Inc. 12.04.2024 Tausch 6:1

