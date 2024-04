LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf vor den am 16. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Noch hätten sich die Aktien des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers vom Rückschlag nach den Jahreszahlen für 2023 nicht erholt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass unter den Investoren Nervosität herrsche, was das Europa-Geschäft und die Marke Nivea angehe. Er sei jedoch zuversichtlich und erwarte beruhigende Zahlen in der kommenden Woche. Zudem dürften das im Mai startende Aktienrückkaufprogramm und der Kapitalmarkt im Juni weitere Kurstreiber sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 10:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken