EZB lässt Leitzins im Euroraum unverändert bei 4,5 Prozent

Die Europäische Zentralbank erfüllt die Erwartungen des Marktes und lässt trotz der zuletzt rückläufigen Inflation zum fünften Mal in Folge den Leitzins im Euroraum unverändert.



Trotz der abebbenden Inflation hält die EZB an ihrer restriktiven Geldpolitik fest. Der Hauptrefinanzierungssatz sowie die Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität bleiben unverändert bei 4,50 respektive 4,75 und 4,00 Prozent. Zugleich deuteten die Währungshüter bereits eine bevorstehende Zinswende an, sollte sich der Trend der rückläufigen Inflation auf den Zielwert von 2,00 Prozent im Euroraum fortsetzen. Erste Zinssenkungen werden einigen Berichten nach im Juni erwartet. Die EZB hält im Kampf gegen die Inflationsrate inzwischen seit September 2023 an den Schlüsselsätzen fest.















