Fortinet hat sich in einer volatilen Marktumgebung behauptet, wobei die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens in der letzten Handelssitzung mit einem marginalen Minus von 0,13 % schloss, was eine geringere Bewegung als der S&P 500-Verlust von 0,95 % war. Im Vergleich dazu verzeichneten der Dow einen Rückgang von 1,09 % und der Nasdaq gab um 0,84 % nach. Trotz eines Monatsrückgangs von 4,37 % bei Fortinet, erzielte der Sektor Computer und Technologie in demselben Zeitraum einen Zuwachs von 1,67 % und der S&P 500 stieg um 1,78 %. Die bevorstehende Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse wirft ihre Schatten voraus: Für das Quartal wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von $0,38 prognostiziert - ein Anstieg von 11,76 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ebenso erwartet man einen Umsatz von 1,33 Milliarden Dollar, was einem Plus von 5,73 % gegenüber dem [...]

