Trotz des allgemeinen Marktaufschwungs hat die Apple-Aktie (NASDAQ: AAPL) in diesem Jahr Schwierigkeiten erlebt und verzeichnet im Jahresvergleich einen Abwärtstrend von -10,35%. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum bemerkenswerten Anstieg des S&P 500. Allerdings deutet sich ein Lichtblick an, da JPMorgan kürzlich eine Verbesserung der Stimmung rund um die Aktie signalisiert hat. Insbesondere die Rolle der KI-Technologie als potenzieller Gamechanger für eine Neubewertung der Apple-Aktie könnte eine signifikante Wende herbeiführen. JPMorgan betont, dass das gestiegene Interesse der Anleger insbesondere durch die Möglichkeit des von KI-getriebenen iPhone-Upgrade-Zyklus genährt wird. Dieses Interesse könnte sich an dem früheren 5G-Upgrade-Zyklus orientieren und wird möglicherweise durch die Erwartung robuster Anwendungsfälle weiter angetrieben. Trotz [...]

