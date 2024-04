NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Handelsverlauf zur Wochenmitte hat die Wall Street am Donnerstag daran angeknüpft. Dagegen verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq eine freundliche Tendenz. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,53 Prozent im Minus bei 38 257,16 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 5151,42 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,33 Prozent auf 18 070,82 Punkte.

Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe Inflation im März die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft weiter schwinden lassen. Vor dem Hintergrund insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal konzentrieren sich die Anleger allerdings schon wieder auf das Positive: die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne. Am Freitag machen die US-Banken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup mit ihren Quartalsberichten den Auftakt.

Unter den Einzelwerten rückten Pharmawerte wegen Übernahmemeldungen in den Blick. So sprangen die Aktien von Alpine Immune Sciences um knapp 37 Prozent hoch, nachdem Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt hatte, den Entwickler von Nierenmedikamenten für 65 US-Dollar je Aktie oder rund 4,9 Milliarden Dollar in bar übernehmen zu wollen. Vertex gewannen 1,0 Prozent.

Die Anteilscheine von Janux Therapeutics kletterten um knapp 18 Prozent hoch. Hier hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Arzneimittelhersteller verschiedene Optionen prüfe, darunter auch einen Verkauf, nachdem größere Pharmaunternehmen Übernahmeinteresse bekundet hätten.

Der Kurs der Rallybio-Aktien schnellte um 69 Prozent hoch. Das Biotech-Unternehmen hatte eine Partnerschaft mit Johnson & Johnson sowie ein Kapitalinvestment des Pharmakonzerns von 6,6 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die J&J-Papiere verloren 0,8 Prozent./edh/he

US46625H1005, US4781601046, US9497461015, US92532F1003, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US1729674242, US02083G1004, US47103J1051, US75120L1008