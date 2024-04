DJ Volkswagen investiert 2,5 Milliarden Euro in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern investiert in China 2,5 Milliarden in seinen Standort in Hefei, ca. 5 Autostunden westlich von Schanghai, um das Innovationstempo zu steigern, wie die Volkswagen Group China mitteilte. Das Geld soll in den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten fließen sowie in die Vorbereitung der Produktion von zwei Modellen der Kernmarke Volkswagen, die derzeit gemeinsam mit dem chinesischen Partner Xpeng entwickelt werden. Die Produktion des ersten Modells, eines SUV im Mittelklassesegment, soll bereits 2026 beginnen.

"Mit unserer 'In China, für China'-Strategie haben wir einen starken Plan und beschleunigen die Neuausrichtung unseres Geschäfts, mit mehr Kundenorientierung, mehr Geschwindigkeit und mehr lokaler Entwicklung", sagte China-Vorstand Ralf Brandstätter laut der Mitteilung. "Unser neues Produktions- und Entwicklungszentrum in Hefei wird in Zukunft Technologien rund 30 Prozent schneller auf den Markt bringen. Diese zusätzliche Investition in den Standort unterstreicht unser Bestreben, unsere Innovationskraft vor Ort schnell auszubauen."

April 11, 2024

