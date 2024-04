Vulcan Energy Resources Limited hat den Produktionsstart ihrer Lithiumextraktionsanlage in Deutschland bekannt gegeben, was zu einem zweistelligen Kursanstieg geführt hat. Das Engagement für nachhaltige Technologien und die Sicherung der europäischen Lithiumversorgung rückt das Unternehmen zusätzlich in den Fokus der Anleger.Vulcan Energy Resources Limited hat die Produktion von Lithiumchlorid (LiCl) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...