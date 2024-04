Rhône Energies, ein Konsortium von Entara LLC ("Entara") und Trafigura Pte Ltd ("Trafigura"), hat exklusive Verhandlungen über den Erwerb der Raffinerie Fos-sur-Mer und der Terminals in Toulouse und Villette de Vienne von Esso aufgenommen. Die geplante Übernahme ist Gegenstand eines förmlichen Informations- und Konsultationsverfahrens mit den Arbeitnehmervertretungen. Der Abschluss des Verfahrens steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird bis Ende 2024 erwartet. Die finanziellen Bedingungen der geplanten Transaktion sind vertraulich.

Fos-Sur-Mer Refinery (Photo: Esso)

Rhône Energies wurde von Entara und Trafigura gegründet, um die Stärken eines bewährten Raffineriebetreibers mit denen eines globalen Marktführers im Energie- und Rohstoffsektor zu kombinieren. Entara wurde von ehemaligen Führungskräften von Crossbridge Energy gegründet, die über eine langjährige Erfahrung in der Verwaltung und Optimierung von Raffinerieanlagen verfügen, u. a. in der Raffinerie Fredericia in Dänemark. Entara wird die Anlage in Fos-sur-Mer verwalten und den Betrieb, die Instandhaltung, die Integrität der Anlage sowie die kommerzielle, gesundheitliche, sicherheitstechnische und ökologische Leistung beaufsichtigen.

Trafigura ist einer der weltweit größten Energie- und Rohstofflieferanten, der in über 150 Ländern tätig ist und täglich mit über 5,5 Millionen Barrel Öl und Erdölprodukten handelt. Trafigura arbeitet seit 30 Jahren mit Raffinerien zusammen, sei es durch Direktinvestitionen, Kapazitätsauslastung oder Lieferung und Abnahme.

"Wir würden uns freuen, den Betrieb der Esso-Raffinerie in Fos-sur-Mer zu übernehmen und freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Betriebsmanagement, den Arbeitnehmervertretern und den staatlichen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um unser Engagement für den Betrieb und unsere Pläne für die Zukunft zu bestätigen", sagte Nicholas Myerson, CEO von Entara. "Wir verpflichten uns, die hohen Standards des Betriebs in Bezug auf Umweltverantwortung, Sicherheit und betriebliche Exzellenz aufrechtzuerhalten".

"Die Raffinerie Fos-sur-Mer ist ein effizienter, flexibler und gut geführter Betrieb, der strategisch günstig an der französischen Mittelmeerküste liegt", sagte Ben Luckock, globaler Leiter für Öl bei Trafigura. "Die Raffinerie wird weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit in der Region leisten und von Trafiguras globalem Handels- und Logistiknetz profitieren. Erdöl und Erdölerzeugnisse werden weiterhin eine wichtige Rolle bei der Deckung des wachsenden weltweiten Energiebedarfs während des derzeitigen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft spielen."

Rhône Energies beabsichtigt, die derzeitige Belegschaft mit rund 310 Mitarbeitern beizubehalten, die nach Abschluss der geplanten Transaktion zu Rhône Energies wechseln werden. Rhône Energies beabsichtigt außerdem, ein wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Sozialleistungsprogramm für die Belegschaft sowie Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten beizubehalten.

Im Rahmen der geplanten Übernahme würde Trafigura einen exklusiven Rohölliefer- und Produktabnahmevertrag mit einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren abschließen, der auch das Eigentum an den Rohöl- und Produktvorräten im Tank beinhaltet. Diese Verträge würden der Raffinerie eine sichere Versorgung mit bedarfsgerechten Rohstoffen zu wettbewerbsfähigen Kosten und einen zuverlässigen Abnehmer von Raffinerieprodukten für den heimischen Markt sichern. Rhône Energies würde sich bereit erklären, weiterhin Esso SAF in der Region zu beliefern.

Mit der vorgeschlagenen Übernahme plant Rhône Energies, von den vorhandenen qualifizierten Teams und der starken Produktionsleistung der Raffinerie zu profitieren. Das Unternehmen will die Gewinnspanne, die Rohölflexibilität und die Prozessauslastung weiter verbessern und hochwertige Produkte maximieren, während es gleichzeitig in Personal und Prozesssicherheit investiert.

Rhône Energies beabsichtigt, in die Nachhaltigkeit des Standorts zu investieren, um die Kohlenstoffintensität zu verringern, und gleichzeitig in Wachstumsprojekte zu investieren, die eine weitere Mitverarbeitung von biogenen Rohstoffen zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe ermöglichen.

Mit einer Rohölverarbeitungskapazität von 140 Tausend Barrel pro Tag profitiert Fos-sur-Mer von einem direkten Zugang zu einem großen Hafen, wettbewerbsfähigen Betriebskosten und der Möglichkeit, eine breite Palette von Rohölrohstoffen zu verarbeiten.

Über Entara

Entara LLC ist ein Energieinfrastrukturunternehmen, das die Kohlenstoffintensität von Raffinerieanlagen mit langfristigem strategischem Potenzial optimiert und reduziert. Entara hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein bedeutender Anbieter von kritischer Energieinfrastruktur und nachhaltigen Energieprodukten zu sein und die Energiesicherheit in den Regionen, in denen es tätig ist, zu gewährleisten. Das Team besteht aus erstklassigen Energie-, Betriebs- und Handelsexperten, die ihre umfassende Erfahrung nutzen, um die Raffinerieleistung zu verbessern und gleichzeitig hervorragende Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards in den von ihnen betriebenen Raffinerien zu gewährleisten.

Über Trafigura

Trafigura ist ein führender Rohstoffkonzern, der sich im Besitz seiner Mitarbeiter befindet und vor 30 Jahren gegründet wurde. Im Herzen der globalen Versorgung verbindet Trafigura lebenswichtige Ressourcen, um die Welt zu versorgen und aufzubauen. Wir setzen Infrastruktur, Marktexpertise und unser weltweites Logistiknetzwerk ein, um Öl und Erdölprodukte, Metalle und Mineralien, Gas und Strom von dort, wo sie produziert werden, dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden. Dabei bauen wir starke Beziehungen auf, die Lieferketten effizienter, sicherer und nachhaltiger machen. Wir investieren in Projekte und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern, unter anderem durch H2Energy Europe und das Joint Venture Nala Renewables.

Zur Trafigura-Gruppe gehören auch Industrieanlagen und operative Unternehmen wie der Multi-Metallproduzent Nyrstar, das Brennstofflager- und -vertriebsunternehmen Puma Energy und unser Joint Venture Impala Terminals. Die Gruppe beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter und ist in 156 Ländern tätig.

