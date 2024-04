200 Millionen Dollar in 3 Tagen: Ethereum vor Kursrallye?

Während sich die Volatilität rund um Bitcoin erhöht, geht es auch für den restlichen Kryptomarkt auf und ab. Auch Ethereum unterliegt den Schwankungen, allerdings scheinen Investoren davon auszugehen, dass es für die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung schon bald steil bergauf geht. Das dürfte der Grund sein, warum zwei Wale innerhalb von 3 Tagen ETH im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar gekauft haben. Steuert Ethereum auf eine Kursexplosion zu?

Wale kaufen sich ein

Während die Unsicherheit am Kryptomarkt um sich greift und Bitcoin die 70.000 Dollar Marke nicht halten kann, scheinen zwei Großinvestoren fest entschlossen zu sein, dass der Ether-Kurs bald steigt. In den letzten 3 Tagen haben sie jeweils Käufe in Millionenhöhe getätigt, sodass inzwischen eine Summe von über 200 Millionen Dollar zusammengekommen ist.

Bei solchen Summen stellen sich viele die Frage, ob die Wale etwas wissen, was andere noch nicht wissen, oder warum sie es plötzlich das dringende Bedürfnis haben, ETH im Wert von 200 Millionen Dollar innerhalb von 3 Tagen zu kaufen, anstatt den Coin Monat für Monat mit einem gewissen Betrag zu kaufen.

Auch ohne Insider-Infos könnten Ethereum bullishe Zeiten bevorstehen. Erst kürzlich hat der BlackRock CEO Larry Fink in Interviews davon geschwärmt, Vermögenswerte zu tokenisieren, wobei Ethereum die Grundlage dafür schafft. Seiner Meinung nach ist die Tokenisierung der Vermögenswerte die Zukunft, weshalb er auch Ethereum gegenüber bullish gestimmt ist. Auch die Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bezüglich der Spot Ethereum ETFs muss im Mai getroffen werden und an der Skalierbarkeit der Blockchain wird auch mit Hochdruck gearbeitet.

Es gibt also genug Gründe, die dafür sprechen, dass der Ethereum Kurs in den nächsten Monaten deutlich ansteigen könnte, auch wenn die Blockchain derzeit wieder wegen der hohen Transaktionskosten kritisiert wird. Gebühren von mehr als 50 Dollar sind vor allem bei Transaktionen mit niedrigen Summen nicht tragbar. Das ist auch der Grund, warum sich der Meme Coin Handel immer mehr von Ethereum hin zu günstigeren Alternativen wie Solana und Base verschiebt. Mit Dogeverse kommt ein Meme Coin, der auf diesen Trend reagiert und deshalb auf sämtlichen Blockchains launcht, weshalb Analysten davon ausgehen, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte.

Dogeverse setzt nicht nur auf Ethereum

Dogeverse ist ein neuer Meme Coin, wobei sich die Entwickler entschieden haben, nicht ausschließlich auf die Ethereum Blockchain zu setzen. Das signalisiert von Beginn an die ambitionierten Ziele des Projekts. Die $DOGEVERSE-Token sind momentan im Rahmen eines Vorverkaufs erhältlich und bereits auf Plattformen wie Ethereum, Avalanche, Polygon und BSC verfügbar. Zudem ist geplant, dass der Coin bald auch auf Solana und Base eingeführt wird. Schon nach 3 Tagen im Vorverkauf steuert $DOGEVERSE auf die 2 Millionen Dollar Marke zu, weshalb erwartet wird, dass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Bereits im Laufe des Vorverkaufs wird der Preis des Tokens mehrfach angepasst, was frühen Investoren schon einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen einbringt. Die derzeitige Marktdynamik lässt darauf schließen, dass der Presale schon bald wieder vorbei sein wird. $DOGEVERSE ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, deren jährliche Rendite (APY) abhängig von der Größe des Staking Pools ist und daher gerade am Anfang sehr hoch ist. Daher ist auch die Mehrheit der bislang verkauften Token bereits im Staking Pool gebunden, was die Wahrscheinlichkeit einer Kursexplosion nach dem Launch nochmal deutlich erhöht, da das Angebot frei handelbarer Token stark begrenzt ist, während die Nachfrage schon in den ersten Tagen extrem hoch ist.

