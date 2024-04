Obwohl der Laborausrüster und Spezialist für medizinische Verpackungen Gerresheimer Mitte Februar einen eher enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben hatte, konnte die Aktie deutlich nach oben springen, was insbesondere an einer frischen Wachstumsfantasie durch den Siegeszug der sogenannten Abnehm-Spritze lag, wofür Gerresheimer entsprechende Injektion-Systeme liefert. Nun liegen die Zahlen für das erste Fiskalquartal per Ende März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...