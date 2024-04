Formycon kann FYB201 in zwei weiteren Ländern einführen. FYB201, ein Biosimilar für Lucentis, ist demnach auch in Kanada und in der Schweiz verfügbar. Die jeweiligen Behörden haben zuvor eine Zulassung erteilt. Damit ist FYB jetzt in 17 Ländern auf dem Markt. Eingesetzt wird das Mittel bei Patienten mit schweren Netzhauterkrankungen. Dazu CBO Nicola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...