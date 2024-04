(shareribs.com) London 11.04.2024 - Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben den US-Dollar gestützt, doch der Kupferpreis konnte sich dem Druck einer teureren Währung entziehen. Die Bank of America sieht erhebliche Angebotsrisiken. Die Lage am Kupfermarkt bleibt auf absehbare Zeit angespannt. Dies zeigen die Prognosen verschiedener Investmentbanken. Diese haben in den vergangenen Tagen ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...