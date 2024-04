Neuer BRC-20-Coin 99Bitcoins startet Presale für Learn-to-Earn

Der Presale der neuen Learn-to-Earn-Plattform 99Bitcoins ($99BTC) wurde gestartet. Dieser bietet eine optimierte Bildungsplattform, bei welcher mithilfe von Belohnungen in Kryptowährungen und der Gamifizierung eine besondere Motivation erreicht wird.

Bereits zuvor hat sich die im Jahr 2013 gestartete Plattform im Krypto-Raum mit ihren renommierten Bildungsressourcen und Kursen einen Namen gemacht. Nun soll der Token für die Plattform erscheinen.

Im Gegensatz zu anderen neuen Kryptoprojekten im Presale hat 99Bitcoins bereits eine Community von 700.000 YouTube-Abonnenten und 2 Mio. registrierten Nutzer bei den Lernkursen aufgebaut.

Zu Beginn hieß die Plattform noch BitcoinWithPayPal.com und gab den Besuchern Anleitungen, wie sie Bitcoin mit PayPal erwerben können. Nachdem der Zahlungsdienstleister jedoch Probleme mit Krypto-Zahlungen verursacht hatte, bekam das Projekt ein neues Branding.

Der neue 99BTC-Coin soll das Projekt 99Bitcoins nun in das Web3 überführen und den Nutzern bahnbrechende und lukrative Verdienstmöglichkeiten bieten.

Von dem Token gibt es eine Gesamtversorgung von 99.000.000.000 $99BTC, von denen 15 % über den Vorverkauf erworben werden können. Mit diesen Mitteln soll die BRC-20-Integration des Projekts vorangetrieben werden.

Dabei startet 99Bitcoins zu einem idealen Zeitpunkt, da die Nachfrage durch die zunehmende institutionelle Akzeptanz und die Bitcoin-Spot-ETFs steigt, während das Angebot der Neuemissionen in wenigen Tagen durch das Halving halbiert wird. Die erwartete Rallye dürfte nicht nur Bitcoin, sondern auch den auf Bitcoin ansässigen Projekten sowie anderen Kryptowährungen zugutekommen.

Zuletzt hatte die gestiegene Nachfrage nach Inscriptions wie Ordinals und BRC-20-Token sowie die zunehmende Fokussierung der Entwickler auf Bitcoin-Layer-2-Lösungen einen großen Hype um die Bitcoin-Industrialisierung ausgelöst. Innovative Pioniere wie 99Bitcoins mit seiner neuen Bitcoin-Lernplattform könnten in diesem Zuge überdurchschnittlich profitieren.

Bahnbrechendes Lernkonzept von 99Bitcoins (99BTC) setzt neue Maßstäbe

Das Team von 99Bitcoins hat ein besonders innovatives Lernkonzept erschaffen, welches den Nutzern nicht nur wertvolles Wissen, sondern ebenso attraktive Belohnungen verspricht. Dabei macht es sich unterschiedlichste Incentivierungen zunutze, wie auch die Gamifizierung, was alles für eine höhere Motivation sorgt.

Unter anderem gibt es ein Leaderboard-Belohnungssystem, welches den Nutzern ihre Lernerfolge noch besser verdeutlichen soll. Je nach Erfolgen werden die Lernenden wie bei einer Art Stipendium belohnt. Dabei verdienen die Teilnehmer Kryptowährungen, während sie etwas über diese lernen.

Die Vorteile der Gamifizierung werden sich auch noch auf andere Weise zunutze gemacht. So gibt es beispielsweise interaktive Lernmodule, Quizze und Tutorials. Je mehr dieser Herausforderungen von den Lernenden erfolgreich absolviert werden, umso höher steigen diese in ihren Rankings. Von der Platzierung hängt dann wiederum die Belohnung ab.

Durch die Fortschritte bei den Lernkursen können immer mehr Lerninhalte freigeschaltet werden, was wiederum weitere Verdienstmöglichkeiten eröffnet. Dies soll die Kurse entsprechend den Vorerfahrungen besonders leicht verständlich gestalten und aufgrund von Lernerfolgen für eine hohe Motivation bei den Teilnehmern sorgen.

Betrachtet man einmal die gesellschaftlichen Entwicklungen, so werden die Vorteile eines solchen Ansatzes in Anbetracht der zunehmenden Beliebtheit des Gamings und der wissenschaftlich erwiesenen höheren Motivation durch die Gamifizierung mehr als deutlich. Denn es handelt sich um einen wesentlich motivierenderen und einprägsameren Ansatz als bei Lehrbüchern.

Geboten wird auf 99Bitcoin ein umfangreicher Erfahrungsschatz der unterschiedlichsten mit Blockchains und Kryptoassets in Zusammenhang stehenden Themen. Diese umfassen etwa Wallet-Grundlagen, Anleitungen, Handelssignale, Strategien, Trends und technisches Wissen.

99Bitcoins wird angetrieben von Hype um BRC-20, Bitcoin-Industrialisierung und Halving

Zu Beginn wird der Token von 99Bitcoins auf der Blockchain von Ethereum als ERC-20 ausgegeben. Anschließend soll eine Brücke zu einem BRC-20 und somit zu Bitcoin entwickelt werden. Auf diese Weise ist eine Kompatibilität mit den DApps, Smart Contracts und mehr des stetig wachsenden Ökosystems der größten Blockchain geplant.

In der Vergangenheit sind vorwiegend die beiden BRC-20 ORDI und SATS aufgefallen, welche schnell enorme Kursanstiege verzeichnet haben. Auch heute konnten die beiden Token um 8,09 % und 5,55 % zulegen. Denn Bitcoin nimmt während seines Wandels von einer reinen Kryptowährung zu deinem DApp-Ökosystem seinen Wettbewerbern Marktanteile ab und mit ihm steigen tendenziell auch die zugehörigen Coins.

Das Learn-to-Earn-Projekt 99Bitcoins bietet ein umfangreiches Sortiment. Zu diesem zählen neben den Lernanreizen auch Verdienstmöglichkeiten durch Ethereum-Staking, spezielle Kurse, exklusive Trading-Webinare, Handelssignale, Strategien, VIP-Community-Gruppe und mehr.

Sobald die Nutzer bei den Angeboten Fortschritte verzeichnen oder die Gemeinschaft unterstützen, bekommen sie im Gegenzug Belohnungen in $99BTC vergütet. Diese lassen sich wiederum zur Freischaltung von Premium-Inhalten, für Rabatte von Partnerangeboten und Veranstaltungen verwenden.

Aber nicht nur das vielseitige und besondere Angebot von 99Bitcoins dürfte sich positiv auf den Kurs auswirken. Ebenso wird das nächste Bitcoin-Halving am 20. April erwartet. Dann wird das Angebot von Bitcoin stark reduziert, während die Nachfrage durch ETFs und zunehmende institutionelle und private Akzeptanz zunimmt.

Da die Preise maßgeblich von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, ist mit steigenden Bitcoin-Kursen zu rechnen. Weil die Preise von anderen Kryptowährungen wie $99BTC von BTC stark beeinflusst werden, sollten sie in diesem Zuge ebenfalls steigen.

Einige Analysten erwarten in diesem Jahr eine der steilsten Krypto-Rallys, da sich auch die absehbaren Zinssenkungen der US-Notenbank und die Erhöhung der Geldmenge positiv auf Kryptowährungen auswirken.

Zusätzliche Gewinne durch AirDrops und Verlosungen

Um für zusätzliches Marketing zu sorgen, wurden von dem Team von 99Bitcoins verschiedene Maßnahmen geplant. Eine dieser stellt der AirDrop mit Bitcoin im Wert von 99.999 USD dar, für den jedoch nur frühe Unterstützer zugelassen werden, welche den Anweisungen der Website folgen.

Neben dem AirDrop wurde auch schon ein Give-away auf X/Twitter angekündigt. Um sich für diesen zu qualifizieren, müssen Interessierte dem Projekt folgen, einen Beitrag retweeten oder sich anmelden. Unter allen Teilnehmern werden drei von ihnen mit 9.999 USD belohnt.

Bemerkenswert ist auch die Krypto-Apps von 99Bitcoins, welche in den App-Stores von Google und Apple verfügbar sind. Mit ihrer können die Kurse der Kryptowährungen und die neusten Nachrichten überprüft werden.

Mit steigenden Bitcoin-Preisen wird auch das Interesse an Kryptowährungen zunehmen. In diesem Zuge kommen auch wieder mehr Krypto-Neulinge in den Markt, welche sich über Kryptowährungen aufklären wollen. Das Projekt 99Bitcoins stellt dabei eine der attraktivsten und lukrativsten Möglichkeiten für sie dar.

Interessierte können sich die $99BTC-Coins nur noch für kurze Zeit im Vorverkaufsangebot für einen Preis von aktuell 0,001 USD sichern. Jedoch werden die Verkaufspreise schrittweise erhöht, sodass sich ein früher Einstieg stärker lohnt. Zudem gibt es zu Beginn noch eine Staking-Rendite von 40.469 %, wobei sie mit Zunahme der Anleger sinkt.

