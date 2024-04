wO Börsenounge: Meta | Eli Lilly | Telekom - US-Inflationsdaten bringen EZB in die Zwickmühle

Nach den US-Inflationsdaten schwindet die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Juni wieder. Jetzt hoffen die Anleger, dass die EZB mit einer Zinsssenkung im Juni beginnt. Nur kann Christine Lagarde die Zinsen senken?Dass die Fed im Juni die Zinsen senkt, wird immer unwahrscheinlicher. Das realisiert der Markt gerade auch. Abzulesen ist dies an dem Fed-Watch-Toll der Börse Chicago und an der Rendite für 10jährige US-Staatsanleihen. Die bewegt sich wieder in Richtung fünf Prozent, was Aktien ein Stück uninteressanter macht. Jetzt hoffen Anleger, dass die EZB die Zinsen im Juni senkt. Aber die Europäische Zentralbank hat so gut wie noch nie eine Wende in den Zinszyklen eingeleitet. Kann …

