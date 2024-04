Nach einem jüngsten Kursrückgang verzeichnete die Nike-Aktie zuletzt einen Preis von 85.73 €, was einer Veränderung von 3.28% innerhalb einer Woche entspricht. In der charttechnischen Bewertung offenbarte sich an einer kritischen Unterstützungszone ein Trendwendemuster, der "inverted hammer", welcher jedoch keine eindeutige Erholung signalisiert. Die Stimmung bleibt grundlegend bearish, vor allem, ...

