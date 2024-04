The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2024



ISIN Name

CA83011Y3068 SIXTH WAVE INNOVATIONS

US00847G7051 AGENUS INC. DL-,01

US34380C1027 FLUENT INC. DL-,01

