Crown Bioscience, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) und ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute die Erlangung der doppelten Akkreditierung des College of American Pathologists (CAP) für seine medizinischen Labordienstleistungen bekannt.

Die Niederlassung des Unternehmens in Hamburg, Indivumed Services, erhielt die CAP 15189-Akkreditierung; ISO 15189:2012-Standard für Verfahren zum Management von Bioprobengewebe, aufbauend auf der bereits zuvor erfolgten CAP-Akkreditierung der Einrichtung, die im Juni 2023 erteilt wurde. Darüber hinaus hat der Standort von Crown Bioscience in Suzhou kürzlich die CAP-Akkreditierung für Biomarker-Labordienstleistungen erhalten, welche Bereiche wie chirurgische Pathologie, Gewebeverarbeitung und komplexe molekulare Sequenzierung von soliden Tumoren abdeckt. Diese Zertifizierungen bestätigen die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Präzision der Laborpraktiken von Crown Bioscience. Das Unternehmen zählt damit zu einer ausgewählten Anzahl von Laboren, die die strengen CAP- und ISO-Qualitätsstandards in der präklinischen und translationalen Krebsforschung erfüllen.

Die Gutachter lobten Crown Bioscience für seine qualitätsorientierte Unternehmenskultur und die Fachkompetenz seiner Mitarbeiter, die mit den Qualitätsstandards und den speziellen Voraussetzungen für Kundenstudien bestens vertraut sind. Dieses Umfeld, das von Vertrauen und Präzision geprägt ist, wird durch das ISO-Zertifizierungsportfolio des Unternehmens gestärkt, das seit mehr als einem Jahrzehnt die ISO 9001-Normen für Qualitäts- und Risikomanagement erfüllt.

Pam Shang, EMBA, Vice President of Global Quality and Regulatory Compliance, sagte: "Das Tempo, mit dem wir von der anfänglichen Gap-Bewertung bis zur CAP-Akkreditierung vorangeschritten sind, war beispiellos und verdeutlicht unser zuverlässiges Qualitätsmanagement und unsere technische Kompetenz. Dies ist ein weiterer Beweis für unser Streben, die höchsten Standards im Bereich der Qualitätsmanagementsysteme und der Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein JSR Life Sciences-Unternehmen, ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), dessen Ziel es ist, die Gesundheit der Menschen durch Partnerschaften mit Biotech- und Pharmaunternehmen zu verbessern, die die Entdeckung und Entwicklung onkologischer Arzneimittel vorantreiben. Wir bieten ausschließlich präklinische Dienstleistungen im Bereich der Tumororganoide an, wobei wir die bewährte Hubrecht Organoid Technologie einsetzen. Insgesamt verfügen wir über mehr als 600 Organoidmodelle für 22 Krebsindikationen. Außerdem haben wir die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung entwickelt. Unsere Tochtergesellschaft Indivumed Services, deren Ziel ebenfalls die personalisierte Medizin ist, verfügt über eine umfangreiche Biobank mit flüssigen und geweblichen menschlichen Bioproben. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Unser Unternehmen wurde 2006 gegründet und verfügt über 13 Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com

