Der amtierende Verwaltungsrat der Peach Property Group AG («Peach Property Group»), Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, schlägt der ordentlichen Generalversammlung am 14. Mai 2024 die Wahl eines neuen Verwaltungsrats vor. Der bestehende Verwaltungsrat mit Klaus Schmitz (Interims-Vorsitzender seit November 2023), Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati stellt sich nicht wieder zur Wahl.

Neuer Verwaltungsratspräsident und damit Vorsitzender des Gremiums soll Michael Zahn, ehemaliger CEO der Deutschen Wohnen, werden. Als weitere Mitglieder des neuen Verwaltungsrats schlagen die bisherigen Amtsinhaber Annette Benner (GT Restructuring), John Ruane (Ares Management), Beat Frischknecht (Ahead Wealth Solutions AG) und Cyrill Schneuwly (bis 2023 Intershop Holding AG) vor.

Michael Zahn wurde 2007 in den Vorstand der Deutsche Wohnen SE berufen und ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Unter seiner Führung baute die Deutsche Wohnen ihr Portfolio von etwa 50'000 auf rund 160'000 Einheiten aus. Er verliess das Unternehmen nach der Übernahme durch den Wohnimmobilienkonzern Vonovia Ende 2021. Heute arbeitet Michael Zahn für Hystake Investment Partners, eine Plattform, die zu Unternehmens-, Investment- und ESG-Strategien im Immobiliensektor berät, Transaktionen, Restrukturierungen und Refinanzierungen begleitet sowie bei der Neujustierung von Portfolios und Finanzierungsstrukturen unterstützt. Michael Zahn war u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der TLG IMMOBILIEN AG und der GSW Immobilien AG.

Annette Benner ist Rechtsanwältin und Partnerin bei GT Restructuring, der Restrukturierungseinheit der globalen Wirtschaftskanzlei Greenberg Traurig in Deutschland. Dort entwickelt sie innovative Beratungsprodukte zur rechtlichen und wirtschaftlichen Restrukturierung und Neupositionierung von Immobilienportfolios für Gläubiger und Investoren in schwierigen Situationen. Davor war sie Managing Director, Head of Transactions und Loan Investments bei der Immobilien-Investmentgesellschaft RFR. Von 2006 bis 2018 war Annette Benner im European Senior Management und Deputy General Counsel (Europe) bei Situs (ehemals Hatfield Philips und LNR) und spielte als Spezialistin für Non-Performing Loans (NPL) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) eine führende Rolle.

John Ruane fungiert als Partner und Co-Vorsitzender für das europäische Immobiliengeschäft von Ares Real Estate. Er ist zugleich Mitglied des Ares Real Estate Global and Debt Investment Committees. Ares Real Estate managt öffentliche und private Eigenkapital- und Fremdkapitalstrategien im Volumen von rund USD 50 Mrd. Vor seinem Engagement bei Ares war er als Partner von AREA Property Partners im Einsatz und arbeitete im Geschäftsbereich Investment Banking von Morgan Stanley. Darüber hinaus ist er Vositzender der Murapol-Gruppe, ein an der Warschauer Börse notiertes polnisches Bauunternehmen.

Beat Frischknecht amtiert als Verwaltungsratspräsident der Ahead Wealth Solutions AG (Liechtenstein), an der er 65 Prozent der Aktien hält. Er lancierte dort unter anderem das grosse Anlagevehikel PRETIUM Funds Sicav mit dem Teilvermögen des PRETIUM Swiss Real Estate Fund. Ihm gehören alle Anteile der 2014 gegründeten Immobilienverwaltungsgesellschaft PRETIUM AG. Bereits seit 1992 baute der gelernte Kaufmann verschiedene Gruppengesellschaften im Immobilien- und Fondsbereich auf. Er amtierte unter anderem als CEO und Verwaltungsratspräsident der schweizerischen BFW-Gruppe. Die BFW Liegenschaften AG brachte er 2007 an die SIX Swiss Exchange, ehe sie 2020 in Privatbesitz überging.

Cyrill Schneuwly war von 2008 bis 2023 CEO der Intershop Holding AG. Bei der ältesten börsennotierten Immobiliengesellschaft der Schweiz baute er ein überdurchschnittlich renditestarkes Immobilienportfolio auf. Es erzielte in den vergangenen 15 Jahren eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent p.a. Schneuwly engagiert sich bei der Stiftung der Universität Zürich sowie im Investment Committee der Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland (AFIAA). In früheren Jahren gehörte der gelernte Kaufmann unter anderem dem Investment Committee der Corestate Capital Group an.

Klaus Schmitz, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group, kommentiert: "Wir freuen uns sehr darüber, unseren Aktionären solch hochkarätige Kandidaten für den neuen Verwaltungsrat vorschlagen zu können. Wir sind sicher, dass es ihnen gelingen wird, die Peach Property Group AG in den nächsten Jahren erfolgreich dabei zu begleiten, die Potenziale auf dem Wachstumsmarkt für bezahlbares Wohnen in Deutschland zu nutzen. Zugleich wird das Unternehmen weiter intensiv daran arbeiten, die ehrgeizigen Ziele für mehr Nachhaltigkeit in seinen Immobilienbeständen zu erreichen."

