Der erfahrene Technologe und Branchenvisionär wird Talkdesk dabei helfen, Wachstumschancen in entscheidenden Marktmomenten durch Innovation zu nutzen

Munil Shah ist der neue Chief Technology Officer (CTO) von Talkdesk. Er blickt auf eine herausragende Karriere in den Bereichen Cloud-Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) bei UiPath und Microsoft zurück.

Als CTO von Talkdesk wird Shah die technischen Bemühungen des Unternehmens leiten und bringt wertvolle Erfahrungen bei der Entwicklung von Unternehmenssoftware und der Leitung leistungsstarker globaler Teams mit.

Unter Shahs Leitung wird die Talkdesk-Engineering-Organisation die KI-Roadmap des Unternehmens beschleunigen und strategische First-to-Market-Technologien vorantreiben, die Unternehmen auf der ganzen Welt ein KI-gestütztes Kundenerlebnis ermöglichen.

Talkdesk®, Inc. ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Kontaktzentren für Unternehmen jeder Größe, gab heute die Ernennung von Munil Shah zum neuen Chief Technology Officer (CTO) bekannt, der die Führungsrolle des Unternehmens als Innovator im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Customer Experience (CX) weiter ausbauen wird. Er wird Teil des Führungsteams von Talkdesk sein und an Tiago Paiva, Chief Executive Officer, berichten.

Shah, ein erfahrener und versierter Technologe, wird die Talkdesk-Entwicklung weltweit leiten. Er bringt wertvolle Erfahrungen in der Entwicklung von Unternehmenssoftware und in der Leitung von leistungsstarken globalen Teams mit zu Talkdesk.

Zuletzt war Shah CTO, Automation Cloud, bei UiPath, wo er die Engineering-Organisation aufbaute und leitete, das Unternehmen in ein Cloud-Geschäft umwandelte und eine strategische Rolle dabei spielte, das Unternehmen durch einen Börsengang (IPO) zu führen. Zuvor war Shah 24 Jahre lang bei Microsoft tätig und leitete Entwicklungs- und Produktteams für mehrere sehr erfolgreiche Produkte, darunter Azure, Bing und Windows.

Shahs Ernennung folgt auf die jüngste Nachricht, dass Talkdesk mehrere bahnbrechende und branchenweit erste generative künstliche Intelligenz (GenAI) Innovationen im CX-Bereich eingeführt hat, darunter Talkdesk Ascend Connect Talkdesk Autopilot for Banking Talkdesk Autopilot for Retail und Talkdesk Autopilot for Healthcare Unter Shahs Leitung wird die Talkdesk-Engineering-Organisation die KI-Roadmap des Unternehmens beschleunigen und strategische First-to-Market-Technologien vorantreiben, die Unternehmen weltweit KI-gestützte Kundenerlebnisse ermöglichen.

Neben seiner Arbeit im Unternehmen unterstützt Shah mit Leidenschaft Startups in der Frühphase als Berater und Investor. Er hat einen M.S. in Informatik von der Arizona State University und lebt in Seattle, Washington.

Unterstützende Zitate

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, sagte: "Unser Fokus auf Technik war noch nie so wichtig wie heute. Als führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Kundenerfahrung müssen wir der Innovationskurve mit Technologien, die als erste auf den Markt kommen, voraus sein, um unseren Kunden mehr Effizienz und Erfolg zu ermöglichen. Dazu brauchen wir einen CTO, der weiß, wie man schnell Wachstumschancen durch Innovation ergreift, wenn sich Märkte wie KI und Automatisierung überschneiden. Munil ist diese Führungspersönlichkeit, und ich bin gespannt, was er hier leisten wird."

Munil Shah, Chief Technology Officer bei Talkdesk, erklärte: "Mit der Einführung von ChatGPT und GenAI ist ein massiver Wandel in der Softwarebranche im Gange, und das Contact Center ist davon enorm betroffen. Dies ist ein entscheidender Moment für Talkdesk, da der Markt für konversationelle KI und virtuelle Agenten voraussichtlich schnell wachsen wird. Als CTO von Talkdesk muss das unermüdliche Streben nach Kundenzufriedenheit in jedem Produkt, das wir liefern, und jeder Funktion, die wir ermöglichen, verankert sein. Ich bin bereit und fühle mich geehrt, das Unternehmen in diese nächste Ära der künstlichen Intelligenz, der Automatisierung und der Innovation im Bereich Kundenerfahrung zu führen."

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweit führendes Cloud Contact Center für Unternehmen jeder Größe. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre Art zu liefern. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und den Geschäftserfolg zu verbessern. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung unserer Zusagen und unsere Investitionen in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Anbieter in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud Contact Center-Plattform, die für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr und nehmen Sie an einer selbstgeführten Demo unter www.talkdesk.com

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240411895399/de/

Contacts:

Medien:

Christie Blake

pr@talkdesk.com