HTEC, ein globales Unternehmen für Engineering-Dienstleistungen, hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem führenden cloudbasierten Versicherungsdienstleister Zywave abgeschlossen.

Um seine Führungsrolle in der rasant evolvierenden Versicherungsbranche zu behaupten, setzt Zywave auf robuste, widerstandsfähige und skalierbare Systeme. Die All-in-One-Plattform von Zywave ist eine wichtige technologische Ressource, auf die sich seine Kunden verlassen. Nach erfolgreichen Kooperationen mit HTEC bei mehreren Projekten traf Zywave die Entscheidung, die Partnerschaft auszuweiten.

"Als Unternehmen, das in einem immer komplexeren und dynamischeren digitalen Versicherungsmarkt tätig ist, suchten wir einen Partner, der uns dabei helfen kann, unsere Technologielösungen zukunftssicher zu machen", berichtet Doug Marquis, Chief Technology Officer bei Zywave. "Die frühere Zusammenarbeit mit HTEC an unserer Plattform machte sie zum strategischen Partner unserer Wahl. Den ROI der erstklassigen Engineering-Dienstleistungen von HTEC haben wir bereits selbst erlebt und sind fest davon überzeugt, dass sie uns zu langfristigem Erfolg verhelfen werden."

HTEC hat Zywave bereits dabei geholfen, seine verschiedenen Dienstleistungen in eine einzige, datengestützte Versicherungsplattform zu integrieren. Um die Skalierbarkeit der Plattform zu ermöglichen, sorgte HTEC für die Integration mit den führenden Cloud-Anbietern AWS und Azure.

"Eine umfassende Plattform ermöglicht Zywave, Daten zu nutzen und schnell auf verwertbare Erkenntnisse zuzugreifen. Außerdem haben wir isolierte Dienste abgeschafft, die Integration unterschiedlicher Systemen optimiert und die Wartungskosten reduziert. HTEC ist stolz darauf, Teil der kontinuierlichen Erfolgsgeschichte von Zywave zu sein", so Stefan Mršic, Senior Director of Engineering and Delivery bei HTEC.

HTEC freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Zywave und die Gelegenheit, die führende Stellung des Unternehmens im Segment der digitale Versicherungsdienstleistungen weiter zu stärken. Zusammen werden die beiden Unternehmen die Insurtech-Landschaft prägen und erweitern.

Über HTEC:

HTEC ist ein globales Unternehmen für Digitaltechnik, Produktentwicklung und Technologie-Engineering, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Unternehmen der Welt vorantreibt von bahnbrechenden Startups bis hin zu den Fortune 500. Mit mehr als 2.000 Expertinnen und Experten in ganz Nordamerika und Europa ist HTEC ein idealer Technologiepartner für seine Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für seine Beschäftigten.

Über Zywave:

Zywave ist ein Marktführer der Insurtech-Branche und fördert das Geschäftswachstum seiner Partner mit cloudbasierten Lösungen für Vertriebsmanagement, Kundenbetreuung, Inhalte und Analysen. Die All-in-One-Plattform von Zywave bietet anpassbare, benutzerfreundliche Optionen, die es Versicherungsprofis ermöglichen, eine einzigartige Lösung für ihre spezifischen Wachstumsziele zu entwickeln. Mehr als 18.000 Versicherer, Agenturen und Maklerunternehmen weltweit darunter alle 100 führenden Versicherungsmakler-Unternehmen in den USA setzen auf die Lösungen von Zywave.

