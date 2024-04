Einmal mehr standen die Märkte gestern unter dem Zeichen der Zinsen, oder besser ausgedrückt munteren Spekulationen darüber, wie es in dieser Hinsicht denn nun weitergehen könnte. Noch bis vor Kurzem gingen die Börsianer davon aus, dass die Leitzinsen spätestens zum Sommer erste Bewegungen gen Süden machen würden. Überraschend hohe Inflationszahlen aus den USA haben diese Erwartungshaltung nun aber wieder getrübt.Anzeige:Darauf reagierten nicht nur Titel an der US-Börse allergisch. Auch in hiesigen Gefilden waren die ...

