Nach einem schwachen Start erholten sich die US-Aktienmärkte, angeführt von den Technologiewerten an der Nasdaq. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert, während S&P 500 und Nasdaq deutliche Gewinne verbuchten. Robuste Arbeitsmarktdaten und steigende Erzeugerpreise prägten den Handelstag.Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag im Handelsverlauf von ihrer anfänglichen Schwächephase erholt. Dabei präsentierten sich vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq in starker Verfassung. Der Dow Jones ...

