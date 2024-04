Krypto News: Neuer Multi Chain Doge Meme Coin knackt die 2 Millionen Dollar Marke - Jetzt kaufen?

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs steigt trotz enttäuschender Inflationszahlen aus den USA auf über 70.000 Dollar, auch wenn die Zinssenkungen damit einmal mehr nach hinten verschoben werden und von der Stärke der digitalen Leitwährung profitieren auch die meisten Altcoins. Vor allem Meme Coins gehören heuer zu den großen Gewinnern. Nachdem DOGE, SHIB, WIF, PEPE und viele weitere heuer schon um hunderte Prozent gestiegen sind, können Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung oft innerhalb kürzester Zeit noch deutlich höhere Renditen einbringen. Derzeit deutet alles darauf hin, als würde der neue DOGEVERSE kurz vor einer Kursexplosion stehen, da schon nach 3 Tagen im Vorverkauf die 2 Millionen Dollar Marke geknackt wurde.

2 Millionen Dollar in 3 Tagen

Dogeverse ist ein neuer Meme Coin, der an DOGE - den größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung - angelehnt ist. Allerdings ist die Bewertung des Originals schon extrem hoch, sodass Renditen von tausenden Prozent hier eher nicht mehr erzielt werden, während es beim neuen $DOGEVERSE innerhalb kürzester Zeit zu solchen Kurssprüngen kommen könnte. Derzeit ist der neue Coin noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass hier innerhalb von 3 Tagen 2 Millionen Dollar umgesetzt wurden, macht schnell deutlich, dass es sich hier um einen der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr handeln könnte.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Da der Vorverkauf laut Tokenomics auf der Website auf weniger als 20 Millionen Dollar begrenzt ist, deutet die aktuelle Dynamik darauf hin, dass der Presale schon in zwei Wochen zu Ende sein könnte. Anschließend wäre eine Kursexplosion keine große Überraschung.

Staking-Funktion und Multi Chain Launch

Dogeverse unterscheidet sich in vielen Punkten von anderen Meme Coins. Zum einen ist eine Staking-Funktion integriert, die Anlegern, die ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperren, überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt. Das wird möglich, da von Anfang an ein Teil der Token für Staking-Belohnungen reserviert wurde. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch berechnet und hängt von der Größe des Staking Pools ab, sodass vor allem frühe Käufer hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token erzielen.

Jetzt $DOGEVERSE kaufen und staken.

(DOGEVERSE Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

Derzeit liegt die APY noch bei 467 % und auch wenn dieser Wert mit der Zeit noch sinkt, kann sich die Rendite im hohen zweistelligen Bereich und damit weit über dem Durchschnitt einpendeln. Das hat dazu geführt, dass bereits die meisten bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurden, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können beim Launch.

Neben der Staking-Funktion zeichnet vor allem die Tatsache, dass Dogeverse als Multi Chain Projekt auf allen relevanten Blockchains launcht, den Meme Coin aus. Dadurch machen die Entwickler schnell deutlich, dass sie ein größeres Ziel verfolgen. $DOGEVERSE wird damit auch einem breiten Publikum zugänglich, was sich extrem bullish auf den Kurs auswirken kann.

Hier geht's zum DOGEVERSE Vorverkauf.

(Dogeverse Multi Chain Launch - Quelle: Dogeverse Website)

Schon jetzt ist der Coin auf Ethereum, der BSC, Polygon und Avalanche erhältlich und in weiterer Folge soll Dogeverse auch noch auf Solana und Base gelauncht werden. Da das Base-Ökosystem erst in Fahrt kommt, könnte Dogeverse sogar zum größten Meme Coin auf der Layer 2 werden. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Tagen, dem hohen Anteil an gestakten Token und wegen dem Launch auf sämtlichen relevanten Blockchains davon aus, dass der DOGEVERSE-Kurs nach dem Vorverkauf um mehr als 1.500 % steigen könnte. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.