© Foto: Symbolbild - DALL-E



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 3/24 und 1. Quartal 10:00 Uhr, Italien: UniCredit, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Bilanz-Pk, München 11:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, Hauptversammlung 11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen AG, Absatzzahlen 3/24 13:00 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: State Street, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Hauptversammlung 14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen Tipp aus der Redaktion …