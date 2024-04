Kryptowährungen kaufen 2024: Dies sind die neusten Trends

Kryptowährungen kaufen wird in 2024 angesichts der attraktiven Chancen und leichter verfügbaren Investmentvehikel immer beliebter. Besonders im Trend liegen aktuell die Memecoins, welche laut CoinGecko im ersten Quartal 2024 von allen Krypto-Narrativen die stärksten Kursgewinne verzeichnen konnten. Aber auch andere Trends haben die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Welche Kryptowährungen immer mehr 2024 kaufen, erfahren Sie jetzt!

Dogeverse

Die Mission des Memecoin-Multi-Chain-Pioniers Dogeverse liegt darin, die Grenzen zwischen den einzelnen Blockchains zu überschreiten, um somit die divesen Ökosysteme mit ihren DApps und Investoren zu erschließen. Denn in der letzten Zeit hat sich das Angebot des Memecoin-Marktes aufgrund der großen Nachfrage auf unterschiedlichen Chains zerstreut.

Zu Beginn startet Dogeverse auf Ethereum, BNB Smart Chain und Polygon. Ebenso sind auf der Roadmap viele weitere geplant, zu denen beispielsweise Solana, Base und Avalanche gehören. Das Multi-Chain-Konzept macht Dogeverse wesentlich robuster als andere Memecoins, da noch unklar ist, welche sich letztlich durchsetzen werden. Aber auch in einer Multi-Chain-Welt ist Dogeverse optimal positioniert.

Durch die Erschließung der verschiedenen Blockchain-Ökosysteme können ebenfalls die Anwendungen auf diesen genutzt werden. Somit lässt sich Dogeverse in unterschiedlichste DeFi-Dienste und mehr verwenden, wie etwa im Bereich des Lendings. Durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können wiederum Nutzen und Wert gesteigert werden.

Das vielversprechende und einzigartige Memecoin-Konzept von Dogeverse hat erst vor 2 Tagen seinen Vorverkauf gestartet und schon über 2,37 Mio. USD erzielt. Nur noch für maximal 1 Tag sind die Coins für 0,000292 USD erhältlich, wobei der Preisanstieg auch schon beim Erreichen des nächsten Finanzierungsziels in den nächsten Stunden erfolgen kann. Schnelle Investoren profitieren zudem von der höchsten Staking-Rendite, die noch bei 452 % liegt.

99Bitcoins

Alle Menschen lieben das Lernen als Kind und können gar nicht genug erfahren, während sie den Spaß am Lernen in der Schule verlernen. Allerdings kann das Lernen auch eine der schönsten Sachen auf der Erde sein. Einen neuartigen Weg für das Wiederaufflammen der Leidenschaft des Lernens bestreitet das innovative 99Bitcoins, welches mithilfe unterschiedlichster Mechanismen beim Lernen für eine unvergleichliche Motivation sorgen will.

Dafür macht es sich unter anderem die Gamifizierung zunutze. Ebenso können die Teilnehmer je nach Lernerfolgen über Learn-to-Earn attraktive Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Zu dem auf Blockchains und das Web3 spezialisierten Lern-Ökosystem gehören unter anderem interaktive Lernmodule, Quizze und Tutorials. Die vielfältigen Angebote umfassen beispielsweise Anleitungen, Strategien, Handelssignale und technisches Wissen.

Aufgrund der zunehmenden Bitcoin-Industrialisierung und der großen Nachfrage nach Ordinals und BRC-20-Token, soll sich auch 99Bitcoins diesen aufstrebenden Markt zunutze machen. Zu Beginn wird er als ERC-20 herausgegeben und dann mit einem BRC-20 zum Bitcoin-Ökosystem überbrückt. Somit kann er sich die großen Kapitalströme der begehrtesten Kryptowährung zunutze machen.

Im Gegensatz zu anderen Krypto-Presales handelt es sich bei 99Bitcoins schon um ein etabliertes Projekt. Denn es wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und kommt auf über 700.000 YouTube-Follower und 2 Mio. registrierte Nutzer bei den Lerninhalten. Nun wurde der Vorverkauf gestartet, in dem die Coins noch für 0,001 USD und mit 13 % Rabatt gekauft werden können. Hinzu kommt die noch hohe Staking-Rendite für die ersten Investoren von 26.285 %.

Slothana

Ein weiterer Memecoin, der in der letzten Zeit die Investoren begeistert hat, ist Slothana. So konnte er über einen Zeitraum von weniger als 2 Wochen mehr als 10 Mio. USD erzielen. Er stellt einen Kontrast auf den von Betrügern überschwemmten Markt der Memecoins dar, wobei sich Slothana durch Einfachheit, aber dennoch Professionalität und vor allem Fairness auszeichnen soll. So erhalten alle Vorverkaufsinvestoren denselben Preis.

Das faule Faultier Slothana hat jedoch keine Lust auf harte Arbeit und träumt lieber davon, wie es mithilfe von Gleichgesinnten und vereinter Stärke 420 USD in 420 Mio. USD verwandeln kann. Schon am zweiten Tag und nach 2 Mio. USD ist zu der einfachen Website mit Bild, einem Satz und einer Solana-Wallet bereits ein Kauf-Widget hinzugekommen, was im Kontrast zu vielen anderen Memecoins steht.

Bemerkenswert sind auch die Kontakte zu verschiedenen Kryptoprojekten wie beispielsweise Wall Street Memes und Smog. Ebenso gibt es Gerüchte, dass dasselbe Team des explosiven Memecoins Smog auch hinter Slothana steht. Dies macht Slothana zu einem vielversprechenden Memecoin, da der Vorgänger nach rund einem Monat über 118.000 Tokeninhabern und einen Kursanstieg von mehr als 27.700 % erzielte.

Unentwegt haben sich die Memecoin-Trader auf den fairen und professionellen Token von Slothana gestürzt und Coins für über 10 Mio. USD erworben. Somit ist nur noch eine sehr geringe Anzahl der Token verfügbar, die zu einem Wechselkurs von 10.000 SLOTH pro 1 SOL erworben werden können. Interessierte sollten nicht zu lange zögern, wenn sie sich noch vor der ersten Listung positionieren wollen.

5thScape

Virtual Reality bietet noch viel Spielraum, was Erfindungen wie Brain-Computer-Interfaces und der Metasuit mit Übertragungen von Hirnsignalen und Berührungen gezeigt haben. Das enorme Potenzial dieses spannenden und revolutionären Wachstumsmarktes soll nun das dezentrale Ökosystem von 5thScape erschließen. Dafür hat es fortschrittliche VR-Hardware und VR-Inhalte entwickelt.

Schon jetzt gibt es die ersten Prototypen des VR-Headsets und VR-Stuhls, welche noch immersive Erfahrungen, einen höheren Komfort, fortschrittlichste Technologien und erschwingliche Preise versprechen. Ein weiterer positiver Nebenaspekt ist die höhere Diversifizierung im Vergleich zu rein digitalen Kryptowährungen, was einseitige Risiken minimiert und die Chancen potenziert.

Für die VR-Inhalte, die unterschiedlichste Branchen umfassen können, wie Gaming, Filme, Business, Medizin und Bildung, wird eine VR-Plattform bereitgestellt. Auf diese werden sowohl die eigenen VR-Spiele, von denen zu Beginn 5 aus unterschiedlichsten Genres geplant sind, als auch die Inhalte von Dritten veröffentlicht. Somit kann 5thScape schneller, günstiger und vielseitiger entwickeln, was es zum Apple App Store der VR-Welten machen kann.

Schnell haben die Anleger das Potenzial in 5thScape erkannt und bereits Coins im Wert von 5 Mio. USD gekauft. Noch können die $5SCAPE-Token für einen Preis von 0,00327 USD erworben werden, was 205,81 % unter dem Listungspreis liegt und somit attraktive Buchgewinne für schnelle Investoren bietet. Später soll auch noch ein Staking-Mechanismus hinzukommen, der weitere Renditen ermöglicht.

