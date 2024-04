DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STUTTGART 21 - Die vollständige Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs könnte sich nach Informationen der FAZ von Ende 2025 auf Herbst 2026 verschieben. Bei einer provisorischen Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs könnten nach vorläufigen Planungen der Bahn wohl nur zwei bis drei Züge pro Stunde abgefertigt werden. Außerdem müsste wahrscheinlich ein provisorisches elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen werden. Ein Sprecher der Projektgesellschaft Stuttgart 21 sagte hingegen, die Inbetriebnahme sei weiterhin für Dezember 2025 vorgesehen. Der nächste Netzfahrplan für 2026 werde jedoch noch auf "Basis der alten Infrastruktur mit dem bestehenden Kopfbahnhof" erstellt. Wie viele Züge bei einer Eröffnung 2025 stündlich in den neuen Bahnhof einfahren könnten, will die Bahn erst im Juni dieses Jahres angeben. (FAZ)

CHINA/HUAWEI - Kurz vor einer Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking äußert Chinas Botschafter in Berlin, Wu Ken, heftige Kritik an einem weitreichenden Verbot von Huawei-Komponenten im deutschen 5G-Netz. "In der Huawei-Frage geht es letztlich doch um rücksichtslose Versuche einzelner Länder, die Konkurrenz kleinzuhalten, um die eigene Vormachtstellung zu sichern", sagte Wu Ken im Interview mit dem Handelsblatt. Angebliche Risiken für die Netzsicherheit dienten da nur als Vorwand. (Handelsblatt)

April 12, 2024

