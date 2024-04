FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kleineren Rücksetzer tags zuvor dürfte der Dax am Freitag zunächst wieder zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen gut zwei Stunden vor dem Start auf 18 052 Punkte und damit rund ein halbes Prozent im Plus.

Wie am Donnerstag nach der Zinssitzung der EZB klar wurde, scheint eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein. EZB-Präsidentin Christine Lagarde "hat gestern sehr deutlich mit dem Zaunpfahl gewunken. Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung (am 6. Juni) ist sehr wahrscheinlich", erklärt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Es müssten schon ziemlich unerwartete Dinge passieren, damit sie noch abgeblasen wird."

Am deutschen Aktienmarkt war es am Nachmittag im Sog schwächerer US-Börsen dennoch nach unten gegangen. Gleichwohl hatte sich der Dax über dem von charttechnischen Analysten zurzeit genau beobachtete Bereich um die 17 900 Zähler gehalten. Dieser stellt für den Dax erst einmal eine "volumenstarke Haltezone". Im Verlauf hatte sich dann zudem Wall Street erholt und für die Techwerte an der Nasdaq war es sogar deutlich nach oben gegangen. Das liefert nun dem Dax etwas Rückenwind.

In den USA dürfte eine Zinswende angesichts weiterhin recht hoher Inflation zwar auf sich warten lassen. Angesichts insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal konzentrieren sich die Anleger allerdings schon aufs Positive: die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne./mis/stk