© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



In der Wasserstoffbranche tut sich die Aktie von Nel mit einem aussichtsreichen Setup hervor. Risikoaffine Anleger erhalten bei einem Einstieg in ein Discount-Zertifikat die Chance auf eine deutliche Überrendite.Allen Umständen zum Trotz erfreuen sich Wasserstoff-Aktien unter Privatanlegern noch immer großer Beliebtheit. Selbst Verluste von bis zu 90 Prozent in den vergangenen drei Jahren - so geschehen beispielsweise in der Aktie von Plug Power - scheinen das Anlegerinteresse nicht beeinträchtigen zu können, Hoffnung auf Besserung treibt Anleger an Eine Motivation, sich in Titeln wie Ballard Power, Plug Power, ITM Power oder auch Nel zu engagieren, dürfte die in diesen Aktien hohe …