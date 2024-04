News von Trading-Treff.de Neue Tiefs unter 18000 im DAX nach der EZB-Sitzung aber eine Wall Street Session mit Reversal sind die Basis der Tradingideen am Freitag den 12.04.2024 Erneut Monatstiefs im DAX Starten wir in der Rückbetrachtung, ist der erste Trendlinienbruch wum Wochenauftakt aus der Morgenanalyse vom 08.04.2024 noch einmal zu erwähnen (Rückblick): Es folgten ein abwärts gerichtetes Momentum und täglich neue Monatstiefs. So fiel am Mittwoch ...

