JPMorgan steht kurz davor, seine Ertragszahlen für das erste Quartal am 12. April 2024 vor Handelsbeginn zu veröffentlichen. Analysten erwarten von der New Yorker Investmentbank ein Quartalsergebnis von 4,15 Dollar pro Aktie, ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 4,1 Dollar pro Aktie sowie einen Quartalsumsatz von 41,96 Milliarden Dollar gegenüber 39,34 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Trotz dieser positiven Prognose sorgten Nachrichten für Aufsehen, dass mehrere Insider der Bank ihre Aktien im vergangenen Jahr verkauft haben, was bei den Aktionären Fragen aufwerfen dürfte. Obwohl dies keinen unmittelbaren Grund zur Sorge darstellt, ist es ein Hinweis, den man nicht ganz ignorieren sollte. Aktionäre könnten derweil auch die attraktive Dividendenrendite von 2,35 % im Blick haben, was bei einer Quartalsdividende [...]

