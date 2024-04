Die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) hat am Donnerstag um -2,2% nachgegeben und notiert bei 17,42 €. Ursache sind erneut negative Nachrichten der übernommenen Siemens Gamesa. Geht der Ärger hier von vorn los? Siemens Energy vorgestellt Siemens Energy ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Der Konzern stellt etwa Windkraftturbinen, Dampf- und Gasturbinen, Generatoren, Transformatoren und sonstige Kraftwerkstechnik her. ...

