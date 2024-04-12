The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2024
ISIN Name
DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS INVESTMENT
LU0047060487 UNIEUROPA INH. A INVESTMENT
DE0009750117 UNINACHH.AKT.DTSCH.SCH INVESTMENT
DE0009750125 UNIJAPAN INVESTMENT
LU0037079034 UNIASIA INH. INVESTMENT
DE0009750273 UNIGLOBAL -NET- INVESTMENT
DE0009750208 UNIFONDS -NET- INVESTMENT
DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN INVESTMENT
LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A INVESTMENT
DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. INVESTMENT
DE0009750075 UNINORDAMERIKA INVESTMENT
DE0008491002 UNIFONDS INVESTMENT
LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A INVESTMENT
DE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- INVESTMENT
LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS INVESTMENT
LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A INVESTMENT
LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A INVESTMENT
LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A INVESTMENT
LU0059863547 UNIRESERVE: USD INVESTMENT
US91282CJY84 USA 24/34
DE000BU0E048 BRD USCHAT.AUSG.23/05
CH0409606354 UBS GROUP 18-25 FLR
XS1053524929 RAIF.LABA NO 14/24 MTN
XS1056232322 OIL INDIA 14/24
USY81647AB84 STATE BK IND.14/24
DE000NLB0RD5 NORDLB FESTZINSANL.51/18
US89236TDW27 TOYOTA MOTOR CRD 2024 MTN
DE000DK0S2U1 DEKA GBP FESTZINS 19/24
DE000HLB30M7 LB.HESS.THR.CARRARA04H/19
XS1979516306 BK CHINA(HK) 19/24 MTN
XS1808338542 BNP PARIBAS 18/24 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2024
ISIN Name
DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS INVESTMENT
LU0047060487 UNIEUROPA INH. A INVESTMENT
DE0009750117 UNINACHH.AKT.DTSCH.SCH INVESTMENT
DE0009750125 UNIJAPAN INVESTMENT
LU0037079034 UNIASIA INH. INVESTMENT
DE0009750273 UNIGLOBAL -NET- INVESTMENT
DE0009750208 UNIFONDS -NET- INVESTMENT
DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN INVESTMENT
LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A INVESTMENT
DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. INVESTMENT
DE0009750075 UNINORDAMERIKA INVESTMENT
DE0008491002 UNIFONDS INVESTMENT
LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A INVESTMENT
DE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- INVESTMENT
LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS INVESTMENT
LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A INVESTMENT
LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A INVESTMENT
LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A INVESTMENT
LU0059863547 UNIRESERVE: USD INVESTMENT
US91282CJY84 USA 24/34
DE000BU0E048 BRD USCHAT.AUSG.23/05
CH0409606354 UBS GROUP 18-25 FLR
XS1053524929 RAIF.LABA NO 14/24 MTN
XS1056232322 OIL INDIA 14/24
USY81647AB84 STATE BK IND.14/24
DE000NLB0RD5 NORDLB FESTZINSANL.51/18
US89236TDW27 TOYOTA MOTOR CRD 2024 MTN
DE000DK0S2U1 DEKA GBP FESTZINS 19/24
DE000HLB30M7 LB.HESS.THR.CARRARA04H/19
XS1979516306 BK CHINA(HK) 19/24 MTN
XS1808338542 BNP PARIBAS 18/24 MTN