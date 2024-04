The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2024ISIN NameDE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS INVESTMENTLU0047060487 UNIEUROPA INH. A INVESTMENTDE0009750117 UNINACHH.AKT.DTSCH.SCH INVESTMENTDE0009750125 UNIJAPAN INVESTMENTLU0037079034 UNIASIA INH. INVESTMENTDE0009750273 UNIGLOBAL -NET- INVESTMENTDE0009750208 UNIFONDS -NET- INVESTMENTDE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN INVESTMENTLU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A INVESTMENTDE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. INVESTMENTDE0009750075 UNINORDAMERIKA INVESTMENTDE0008491002 UNIFONDS INVESTMENTLU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A INVESTMENTDE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- INVESTMENTLU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS INVESTMENTLU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A INVESTMENTLU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A INVESTMENTLU0055734320 UNIRESERVE: EURO A INVESTMENTLU0059863547 UNIRESERVE: USD INVESTMENTUS91282CJY84 USA 24/34DE000BU0E048 BRD USCHAT.AUSG.23/05CH0409606354 UBS GROUP 18-25 FLRXS1053524929 RAIF.LABA NO 14/24 MTNXS1056232322 OIL INDIA 14/24USY81647AB84 STATE BK IND.14/24DE000NLB0RD5 NORDLB FESTZINSANL.51/18US89236TDW27 TOYOTA MOTOR CRD 2024 MTNDE000DK0S2U1 DEKA GBP FESTZINS 19/24DE000HLB30M7 LB.HESS.THR.CARRARA04H/19XS1979516306 BK CHINA(HK) 19/24 MTNXS1808338542 BNP PARIBAS 18/24 MTN