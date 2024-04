© Foto: Jason Allen/AP/dpa



Die Trump-Aktie hat turbulente Wochen seit dem Börsengang Ende März hinter sich. Auf massive Kurssprünge folgen tiefe Abstürze. Diese Volatilität wirkt sich auf das Nettovermögen von Donald Trump aus.Die Trump-Aktie befindet sich im Sturzflug und hat in den vergangenen fünf Handelstagen rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Der Donnerstag war der niedrigste Handelstag der Aktie seit der Fusion von Trump Media mit der Mantelgesellschaft Digital World Acquisition Corp. und der Aufnahme des Handels am 26. März. Seit ihrem Höchststand Ende März ist die Aktie um knapp 60 Prozent gefallen. Dieser Kurseinbruch hat nicht nur den Marktwert des Unternehmens um rund drei Milliarden US-Dollar auf nunmehr …