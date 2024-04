The following instruments on XETRA do have their first trading 12.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.04.2024Aktien1 US0412321095 Arkema S.A. ADR2 US60342R1014 Minerva SA ADR3 US9037311076 UL Solutions Inc.4 US74440L1061 Prysmian S.p.A.5 FI0009006548 Atria PLC6 JE00BJYJFG60 Audioboom Group PLC7 FO0000000088 BankNordik P/F8 FR0013257409 Cofidur S.A.9 FI4000513437 Evli Oyj10 FI0009007306 Exel Composites Oyj11 IE0003290289 FBD Holdings PLC12 BE0003215143 Floridienne S.A.13 FR0000065971 Graines VOLTZ14 GB00BYN5BY03 Hybrid Software Group PLC15 BE0974299316 Invibes Advertising N.V.16 FR0000044943 Logic Instrument SA17 ES0164180012 Miquel y Costas y Miquel S.A.18 FR0010785790 Plant Advanced Technologies19 FR0013015583 Poulaillon S.A.20 FI0009800296 Reka Industrial Oyj21 FR0013079092 WE Connect22 US00847G8042 Agenus Inc.23 US34380C2017 Fluent Inc.Anleihen/ETF1 XS2802892054 Porsche Automobil Holding SE2 XS2767965853 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH3 XS2804599509 TUI Cruises GmbH4 XS2801343414 Bank of Georgia JSC5 FR001400PIA0 ELO S.A.6 DE000DW6ACQ7 DZ BANK AG7 DE000DW6ACP9 DZ BANK AG8 XS2801963716 Jefferies Financial Group Inc.9 XS2800342318 China Development Bank10 US25278XAZ24 Diamondback Energy Inc.11 XS2800020112 Duke Energy Corp.12 XS2801964284 Jefferies Financial Group Inc.13 XS2801451654 Nationwide Building Society14 XS2802909478 Piraeus Bank S.A.15 USY7770HAB43 Shinhan Bank Co. Ltd.16 US87162WAL46 TD SYNNEX Corp.17 XS2804565435 The Bank of Nova Scotia18 XS2803424329 The Toronto-Dominion Bank19 USU9226VAS61 Vistra Operations Company LLC20 BE0000362716 Belgien, Königreich21 US25278XAX75 Diamondback Energy Inc.22 US25278XAY58 Diamondback Energy Inc.23 US25278XBA63 Diamondback Energy Inc.24 XS2689001100 Goldman Sachs Fin. Corp. Intl.25 DE000HLB56U5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB5527 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB5519 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB55X1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 XS2802891833 Porsche Automobil Holding SE30 US91282CKJ98 United States of America31 IE000FVQW7E7 Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF