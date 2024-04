Nach Darstellung von SMC-Research hat STS im letzten Jahr den Umsatz um 18,2 Prozent auf 277,9 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA währenddessen auf 20,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht vor allem dank einem neuen Werk in den USA starke Wachstumstreiber, eine mit einem KGV25 von 6,9 günstige Bewertung und darauf aufbauend ein hohes Kurspotenzial.

STS habe den Umsatz im letzten Jahr um 18,2 Prozent auf 277,9 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA von 9,6 auf 20,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 4,1 auf 7,4 Prozent. Damit habe das Unternehmen deutlich besser abgeschnitten als ursprünglich erwartet und auch die letzten Schätzungen der Analysten noch leicht übertroffen. Geholfen habe dabei der starke Rückenwind von der Entwicklung des Marktes für schwere Nutzfahrzeuge in China und Europa.

Im laufenden Jahr sei das Umfeld aber heterogener. Während für China eine Fortsetzung der Markterholung erwartet werde, dürfte das Volumen in Europa zurückgehen. Trotzdem erwarte das Management für 2024 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, was mit einer hohen einstelligen EBITDA-Marge korrespondieren solle. Unterstützung komme von dem neuen US-Werk, dessen Aufbau 2023 abgeschlossen worden sei und das im ersten Halbjahr die Serienproduktion aufnehme, wobei ein 2019 gewonnener Großauftrag direkt für eine ausreichende Auslastung sorge.

In Reaktion auf die Zahlen haben die Analysten ihre Schätzungen insbesondere für die laufende Finanzperiode etwas angehoben. Zusammen mit dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2024 habe das zu einem Anstieg des Kursziels von 19,80 auf 20,30 Euro geführt.

Sie stufen die STS-Aktie damit weiterhin als deutlich unterbewertet ein, was auch in einem geschätzten KGV25 von 6,9 und einem EV/EBITDA-Multiple25 von lediglich 2,5 zum Ausdruck komme. Und das, obwohl das Unternehmen durch die neuen Kapazitäten in den USA, die eine gute Basis für die Gewinnung weiterer Aufträge darstelle, und den generellen Trend zum LKW-Leichtbau über starke mittelfristige Wachstumstreiber verfüge, die Steigerungsraten über dem Branchenschnitt versprechen. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit "Buy".

