Der Dax ist am Donnerstag erneut unter die Schwelle von 18.000 Punkten gefallen. Im Anschluss an den EZB-Entscheid rutschte der Index immer tiefer in die Verlustzone. Zeitweise fiel er sogar unter die Marke von 17.900 Punkten, konnte sich aber vor Börsenschluss noch etwas erholen. Am Ende Tages stand dennoch ein Minus von 148 Punkten (0,82%) ...

