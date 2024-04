Die Aktie von Mercedes-Benz hat sich in den vergangenen Wochen stark präsentiert. Im 3-Monatsvergleich gehört sie mit einem Plus von gut 20 Prozent zu den sechs besten Werten im DAX. Und auch am Freitagmorgen geht es wieder aufwärts bei dem Titel. Goldman Sachs rechnet mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und erhöht das Kursziel.Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor den Zahlen zum ersten Quartal, die am 30. April veröffentlicht werden, von 93 auf 97 Euro angehoben und ...

