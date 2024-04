Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist bereit, die Zinssätze zu senken - und zwar unabhängig von der Federal Reserve (FED), zumindest auf sehr kurze Sicht, so Nicolas Forest, CIO von Candriam.Bei der gestrigen Sitzung sei die Botschaft klar gewesen: Die Argumente würden sich häufen, dass die Währungshüter den Lockerungszyklus im Juni beginnen würden. Denn die Inflationsrate verlangsame sich in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels, die Löhne würden sich in die richtige Richtung bewegen und es gebe einen klaren Konsens unter den EZB-Ratsmitgliedern. ...

