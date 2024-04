DJ Destatis bestätigt vorläufige Verbraucherpreisdaten für März

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat seine vorläufigen Angaben zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im März bestätigt. Wie Destatis in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 2,2 (Februar: 2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel und Energie) stiegen mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent und die Dienstleistungspreise um 3,7 Prozent.

Überdurchschnittlich erhöhten sich unter anderem die Preise für Versicherungen (plus 11,0 Prozent), für Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (plus 7,8 Prozent) sowie für die Gaststättendienstleistungen (plus 6,9 Prozent).

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) erhöhte sich um 0,6 und 2,3 (2,7) Prozent.

April 12, 2024 02:23 ET (06:23 GMT)

