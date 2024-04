London (www.anleihencheck.de) - Am 10. April 2024 sorgte der US-Verbraucherpreisindex für eine negative Überraschung und dämpfte die Markterwartungen hinsichtlich Anzahl und Zeitpunkt der US-Zinssenkungen, so Nick Sheridan, Portfolio Manager, European Equities Team bei Janus Henderson Investors.Die EZB habe in ihrer Ankündigung vom 11. April 2024 die Zinssätze konstant gehalten, aber eingeräumt, dass die Inflation rückläufig sei. Obwohl sehr verklausuliert, würden die Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom 11. April 2024 die Märkte glauben lassen, dass die europäischen Zinssätze im Laufe des Sommers sinken könnten. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinssätze noch vor der Federal Reserve senken werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...