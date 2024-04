Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat heute die Leitzinsen unverändert gelassen, so die Analysten der NORD LB.Alles andere wäre eine große Überraschung gewesen, nach dem sich die Inflation auch im März etwas schneller zurück entwickelt habe als die Bank selber projiziert habe. In diesem Zyklus erstmalig sei für die kommende Sitzung verkündet worden, dass man über das Vertrauen in die weitere Inflationsentwicklung befinden werde und - wenn dieses Vertrauen hinreichend groß sei - eine Zinssenkung vornehmen werde. Ein Ende des datenabhängigen Vorgehens der Bank sei das aber nicht. Offen bleibe deswegen auch insbesondere der weitere Pfad im Zinszyklus nach einer möglichen Senkung im Juni. In der Pressekonferenz sei die Unabhängigkeit der EZB von anderen Zentralbanken, insbesondere der FED betont worden, die natürlich auch Zusammenhänge zwischen den Währungsräumen berücksichtige. (Ausgabe vom 11.04.2024) (12.04.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...