Volkswagen investiert zusätzliche 2,5 Milliarden Euro in seinen Standort im chinesischen Hefei. Neben dem Ausbau der F&E-Kapazitäten wird dort auch die Produktion zweier Elektromodelle der Marke VW vorbereitet, die aktuell gemeinsam mit dem chinesischen Partner Xpeng entwickelt werden. Volkswagen gibt an, mit der Investition vor allem die Produkt-Entwicklungszeit verkürzen zu wollen - und zwar konkret um 30 Prozent. Für Tempo soll in erster Linie ...

