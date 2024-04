Sam Bankman-Fried, Mitgründer und Ex-CEO der spektakulär gescheiterten Kryptobörse FTX, wurde unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von rund 25 Jahren verurteilt. Zudem soll er elf Milliarden Dollar an Investoren und Gläubiger der Plattform zurückerstatten. Dagegen hat er nun Berufung eingelegt.Der Antrag auf Berufung gegen das Urteil und die Strafe gingen laut Medienberichten am Donnerstag beim Gericht in New York ein - und damit nur wenige Stunden ...

