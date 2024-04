© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan



Gleich mehrere US-Bundesbehörden haben Untersuchungen der Geschäftspraktiken der Großbank Morgan Stanley eingeleitet. Es geht unter anderem um Geldwäsche. Die Hintergründe.Morgan Stanley sieht sich mit einer weitreichenden Untersuchung durch mehrere US-Bundesbehörden konfrontiert, die die Prüfverfahren des Finanzdienstleisters für potenziell risikobehaftete Kunden unter die Lupe nehmen. Die Aktie des Unternehmens sackte daraufhin deutlich ab. Die Securities and Exchange Commission (SEC), das Finanzministerium, das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sowie die Federal Reserve untersuchen, ob Morgan Stanley die Identitäten potenzieller Kunden und die Herkunft ihres Vermögens …