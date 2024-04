Die Wirksamkeit der drei am häufigsten verwendeten MIGS-Technologien in Kombination mit einer Kataraktoperation und der Kataraktoperation allein wurde an über 100.000 Augen von Glaukompatienten untersucht und verglichen

MENLO PARK, Kalifornien, April 12, 2024, Inc. (Nasdaq: SGHT) ("Sight Sciences" oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer interventioneller Technologien konzentriert, die die Versorgung verändern und das Leben der Patienten verbessern sollen, hat heute die im American Journal of Ophthalmology ("AJO") International veröffentlichten Ergebnisse einer groß angelegten, vergleichenden klinischen Studie mit Patienten bekanntgegeben, die mit drei führenden minimalinvasiven Glaukomchirurgie-Technologien ("MIGS") behandelt wurden.



Unter Verwendung des IRIS ® -Registers ("OMNI"), Hydrus® Microstent und iStent inject®), sowohl in Kombination mit einer Kataraktoperation sowie für die Kataraktoperation allein.

OMNI ermöglicht ein einzigartiges implantatfreies Ab-interno-Verfahren, das die drei primären Widerstandsbereiche des konventionellen Abflussweges umfassend adressiert. Die OMNI-Technologie wurde von der FDA für die Kanaloplastik mit anschließender Trabekulotomie zur Senkung des Augeninnendrucks bei erwachsenen Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom zugelassen.

Patientenmerkmale zum Ausgangszeitpunkt:

Die gesamte Studienkohorte bestand aus 77.391 Patienten mit Glaukom und 109.745 glaukomatösen Augen

6.632 Patienten und 9.000 Augen wurden einem MIGS-Verfahren in Kombination mit einer Kataraktoperation, der Rest einer Kataraktoperation allein unterzogen

Die vier Kohorten wiesen im Allgemeinen ähnliche Ausgangswerte in Bezug auf den Augeninnendruck (intraokulärer Druck, "IOD") und die durchschnittliche Anzahl von IOD-senkenden Medikamenten auf (siehe Tabelle unten)

Die Gesamtpopulation wurde in zwei Untergruppen unterteilt, je nach dem Ausgangswert des IOD vor der Operation: > 18 mmHg und = 18 mmHg. Das primäre Behandlungsziel für die Gruppe mit hohem Ausgangsdruck (> 18 mmHg) war die Senkung des Augeninnendrucks, das sekundäre Ziel war die Reduzierung der Medikamentenbelastung. Das primäre Behandlungsziel für die Gruppe mit niedrigem Ausgangsdruck ( < 18 mmHg) war die Reduzierung der Medikamentenbelastung.

Ausgangswert Gruppe 1 Prä-OP

(> 18mmHg IOD) Gruppe 2 Prä-OP

(= 18mmHg IOD) Mittlerer IOD

(mmHg) Anzahl der

IOD-senkenden

Medikamentenklassen Mittlerer

IOD

(mmHg) Anzahl der

IOD-senkenden

Medikamentenklassen OMNI Surgical System 22,5 1,95 14,1 2,01 Hydrus Microstent 22,5 1,89 14,2 1,89 iStent inject 22,2 1,58 14,4 1,58 Kataraktoperation allein 22,8 1,60 14,5 1,62

Klinische Ergebnisse:

Nach 24 Monaten wiesen die Patienten mit hohem Ausgangsdruck (> 18 mmHg), die ein Abflussverfahren mit der OMNI-Technologie erhalten hatten, die größte zahlenmäßige Verringerung des IOD und die größte zahlenmäßige Verringerung des Medikamentenverbrauchs auf

Nach 24 Monaten wiesen die Patienten mit niedrigem Ausgangsdruck (= 18 mmHg), die ein Abflussverfahren mit der OMNI-Technologie erhalten hatten, die größte zahlenmäßige Verringerung des IOD und eine statistisch signifikant größere durchschnittliche Verringerung des Medikamentenverbrauchs im Vergleich zu allen anderen Behandlungsgruppen auf



Nach der Behandlung



@ 24 Monate Gruppe 1 > 18 mmHg IOD



Behandlungsziel:

Verringerung des IOD und des Medikamentenverbrauchs Gruppe 2 = 18mmHg IOD



Behandlungsziel:

Verringerung des Medikamentenverbrauchs Mittlere IOD-Verringerung

in mmHg (%

Veränderung gegenüber

dem Ausgangswert) Mittlere Verringerung

der Medikamentenklasse Mittlere IOD-Verringerung

in mmHg (%

Veränderung gegenüber

dem Ausgangswert) Mittlere Verringerung

der Medikamentenklasse OMNI Surgical System -6,64 (30 %) -1,34 -0,47 (3 %) -1,42 Hydrus Microstent -5,71 (25 %) -1,20 +0,03 (0 %) -1,18 iStent inject -4,96 (22 %) -0,86 -0,17 (1 %) -0,95 Kataraktoperation allein -5,55 (24 %) -0,67 -0,07 (0 %) -0,65

"In Übereinstimmung mit unseren zahlreichen zuvor veröffentlichten Studien bestätigt dieser groß angelegte, reale MIGS-Datensatz aus dem IRIS-Register, der von Verana Health® analysiert und in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, dass das OMNI-Verfahren wirksam ist, da es zu einer klinisch bedeutsamen und dauerhaften Verringerung des Augeninnendrucks und des Medikamentenverbrauchs nach zwei Jahren führt. Die OMNI-Technologie wurde mit dem Ziel entwickelt, den natürlichen Abflussprozess des Auges wiederherzustellen, indem die drei mit dem primären Offenwinkelglaukom verbundenen Widerstandsbereiche angegangen werden. Wir freuen uns, dass groß angelegte Vergleichsstudien zu den MIGS-Standards die robuste IOD-Verringerung und die Verringerung des Medikamentenverbrauchs im Zusammenhang mit dem umfassenden OMNI-Abflussverfahren weiterhin bestätigen", so Paul Badawi, Mitbegründer und CEO von Sight Sciences. "Ich möchte auch dem Team von Verana Health und der American Academy of Ophthalmology dafür danken, dass sie wichtige, reale, groß angelegte klinische Ergebnisdaten im IRIS-Register für alle Interessengruppen, einschließlich der Anbieter von Augenheilkunde, der Kostenträger, der Branche und der Forscher, zur Verfügung stellen."

Autoren und Zugehörigkeiten:

Michael Mbagwu (Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA), Richard Chapman (Verana Health, San Francisco, CA), Kristian Garcia Aesara, Chapel Hill, NC, Aesara, Chapel Hill, NC 3, Jaime E Dickerson Jr (Sight Sciences, Menlo Park, CA, und North Texas Eye Research Institute, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, TX), und Louis B Cantor (Indiana University School of Medicine, Department of Ophthalmology, Indianapolis, IN).

Literaturangaben:

Michael Mbagwu, Richard Chapman, Kristian Garcia, Cristina Masseria, Jaime E Dickerson, Louis B Cantor, Ab Interno Minimally Invasive Glaucoma Surgery Combined with Cataract Surgery and Cataract Surgery Alone: IRIS® Registry Study, AJO International, 2024,100015, ISSN 2950-2535.

Über Sight Sciences

Sight Sciences ist ein Technologieunternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer und interventionsfähiger Lösungen konzentriert, die die Versorgung verändern und das Leben der Patienten verbessern sollen. Mit minimalinvasiven oder nicht-invasiven Ansätzen, die auf die Ursachen der weltweit häufigsten Augenkrankheiten abzielen, versucht Sight Sciences, wirksamere Behandlungsparadigmen zu schaffen, die die Patientenversorgung verbessern und herkömmliche, überholte Ansätze ablösen. Das OMNI® Surgical System des Unternehmens ist eine implantatfreie Technologie für die Glaukomchirurgie, diefür weitere Informationen.

Über Verana Health

Verana Health®für weitere Informationen.

Sight Sciences und TearCare sind in den Vereinigten Staaten eingetragene Marken von Sight Sciences. OMNI und SION sind in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Gebieten eingetragene Marken von Sight Sciences.



Hydrus ist eine eingetragene Marke von Alcon Vision LLC.

iStent inject ist eine eingetragene Marke der Glaukos Corporation.

IRIS ist eine eingetragene Marke der American Academy of Ophthalmology.

Verana Health ist eine eingetragene Marke von Verana Health.

© 2024 Sight Sciences. Alle Rechte vorbehalten. 04/2024 OM-3150-US.v1

Medienkontakt:

pr@SightSciences.com