Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI in der Eurozone stieg im März unerwartet deutlich von 49,2 auf 50,3 Punkte und kehrte damit zurück in die Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Mit 46,1 Punkten enttäusche die Industrie jedoch weiterhin, während der PMI der Dienstleistungen mit einem Zuwachs von 50,2 auf 51,5 Punkte weiter in die Expansionszone vorgerückt sei. ...

