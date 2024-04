Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rund um die Osterfeiertage war der Primärmarkt relativ ruhig, so die Analysten der Helaba in einer aktuellen Ausgabe von "SSAs & Financials - Weekly Market Update" zum Covered Bond-Markt.Diese Woche habe relativ dynamisch begonnen. Am Montag habe die Westpac Banking Corp. einen 7-jährigen Covered Bond mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR emittiert. Bei einem Orderbuch von über 2,5 Mrd. EUR habe sich der finale Spread im Vergleich zur Vermarktung um 6 Bp auf MS +42 Bp eingeengt. ...

